Luchtvaartsector onderuit op beurzen door reisbeperkingen

De luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties gingen vrijdag hard onderuit op de Europese beurzen. De vrees dat niet-noodzakelijke reizen verder aan banden worden gelegd in de Europese Unie zorgden voor een stevige verkoopdruk op de al zwaar getroffen sector. De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was eveneens negatief door de zorgen over de snelle verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus.