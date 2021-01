JPMorgan morrelt ondanks corona niet aan miljoenenbonus topman

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase morrelt niet aan de miljoenenbeloning van zijn topman. Jamie Dimon, die al sinds 2005 de leiding heeft over de bank krijgt voor zijn inzet in crisisjaar 2020, gedomineerd door het coronavirus, een bedrag van 31,5 miljoen dollar aan salaris en bonussen uitgekeerd. De beloning is gelijk aan een jaar eerder.