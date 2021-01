‘Chipbedrijven in schijnwerpers op Damrak na cijfers Intel’

De Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk lager beginnen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Daarnaast staat de Europese chipsector in de schijnwerpers na de sterke resultaten van de grote Amerikaanse chipmaker Intel. Op het Damrak kwamen optiekketen GrandVision en beddenverkoper Beter Bed met kwartaalcijfers.