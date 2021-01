Premier wil Belgen tijdelijk buitenlandse plezierreizen verbieden

België verbiedt naar verwachting opnieuw niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voor zijn inwoners. Premier Alexander De Croo wil dat vrijdag in het Overlegcomité van de zes regeringen in het land voorstellen om de import van nieuwe, besmettelijke varianten van het coronavirus te beperken. Hij is vooral beducht op terugkerende vakantiegangers tijdens de krokusvakantie die in België op 15 februari begint.