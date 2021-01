Rechtbank doet uitspraak over doodsteken fietser in Oss

De rechtbank in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige Soedanese vluchteling Ayoub Y., die op 19 april vorig jaar in Oss de 18-jarige fietser Rik van de Rakt zou hebben doodgestoken. Door schizofrenie is Y. volgens gedragsdeskundigen geheel ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie heeft daarom geen celstraf tegen de man geëist, maar alleen tbs met dwangverpleging.