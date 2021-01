Tbs’er die wist te ontsnappen uit kliniek naar de rechtbank

Bij de rechtbank in Rotterdam staat vrijdag tbs’er Antonie van H. terecht die in maart vorig jaar uit de forensische kliniek de Kijvelanden in Poortugaal wist te ontsnappen, samen met een medegedetineerde die de vlucht niet overleefde. Een 43-jarige vrouw uit Appingedam moet zich in de rechtszaak verantwoorden voor het regelen van een pistool, een mes en een mobieltje voor de ontsnapping.