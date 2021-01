Nobelprijswinnaars en andere wetenschappers: klimaatactie nu nodig

Wereldleiders en investeerders moeten zo snel mogelijk in actie komen om klimaatverandering tegen te gaan én ons beter voor te bereiden op de gevolgen. Die boodschap staat in een verklaring die is ondertekend door vijf Nobelprijswinnaars en zo’n 3000 andere wetenschappers. De oproep verschijnt aan de vooravond van de eerste internationale top over klimaatadaptatie, waarvan Nederland gastland is.