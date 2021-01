Brussel wil ‘donkerrode’ coronahaarden in EU verder isoleren

De Europese Commissie komt maandag met een voorstel om in de EU ‘donkerrode zones’, die ook over de grenzen met buurlanden kunnen gaan, in te stellen waar niet-noodzakelijke verplaatsingen aan banden worden gelegd. Het gaat om gebieden waar het coronavirus heel hard om zich heen grijpt, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. Personen die vanuit deze gebieden naar elders willen reizen zouden voor vertrek op een Covid-19-besmetting moeten worden getest en bij aankomst in een anderkleurige zone in quarantaine moeten.