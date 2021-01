‘Pfizer en BioNTech gaan vaccin leveren voor vaccinatieplan WHO’

Pfizer en BioNTech hebben een akkoord gesloten met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om hun vaccin te leveren voor het vaccinatieplan COVAX, melden twee bronnen aan persbureau Reuters. Het is nog niet bekend hoeveel doses aan de WHO worden geleverd en tegen welke prijs, maar volgens de bronnen gaat het om een relatief klein aantal doses.