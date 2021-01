Na ruim 8 uur debatteren, heeft Rutte dan toch zijn meerderheid

De uitgangspositie van het kabinet in het debat over de avondklok oogde fragiel: alleen VVD en CDA waren ongeclausuleerd voor. Toch was er donderdagavond na ruim 8 uur debatteren een royale meerderheid: Alleen PVV, FVD, Partij voor de Dieren, SGP, DENK, Krol en Van Kooten-Arissen wezen het paardenmiddel af.