Avondklok onder druk van Kamer naar 21.00 uur

Vanaf zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur in de ochtend. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich donderdag na acht uur debatteren achter de maatregel, mits die een half uur later zou ingaan dan de 20.30 uur die het kabinet had voorgesteld. De avondklok eindigt vooralsnog in de ochtend van 10 februari; de harde lockdown een dag eerder.