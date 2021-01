‘Gebrek aan investeringen in innovatie gevaar voor Europa’

Door de aanhoudende coronapandemie wordt er minder geïnvesteerd in innovatie en dat kan de toekomstige welvaart van Europa in gevaar brengen. Zo kan het onder meer gevolgen hebben voor het concurrentievermogen van Europa met andere delen van de wereld, waarschuwt de Europese Investeringsbank (EIB). Volgens de EU-instelling is de huidige crisis ook een kans om de economie te hervormen.