Abdelkader Benali spreekt na omstreden uitspraken niet op 4 mei

Schrijver Abdelkader Benali heeft zich teruggetrokken als spreker tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aanleiding daarvoor is de ophef die is ontstaan over uitspraken die hij eerder deed over Joden. Volgens hemzelf gebeurde dat in „een dronken bui.”

„Op 4 mei komen we bij elkaar om te herdenken en de discussie rond mijn uitlatingen mag mensen daarbij niet hinderen. Daarom heb ik besloten dat het beter is als een ander de lezing houdt”, stelt Benali.

„Ik heb gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschappen, pittige maar ook goede gesprekken”, twitterde de schrijver donderdagmiddag. „Zij waren van goede wil. Helaas moesten ze concluderen dat er niet genoeg draagvlak is voor mijn voordracht. Ik respecteer dat. (Geen ironie!)”

Hij heeft eerder wel bij andere herdenkingen gesproken en stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. „Bij die gelegenheden werd hij juist geroemd om zijn inlevingsvermogen”, stelde het Nationaal Comité donderdagmiddag. „Hij heeft zich daarbij altijd zeer begaan getoond met de oorlogsslachtoffers. Om die reden had het Nationaal Comité 4 en 5 mei Benali uitgenodigd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei begrijpt en respecteert zijn keuze en betreurt de ontstane onrust.”