Nico V. ontkent dreigtelefoontjes naar verzekeringsmaatschappij

Verdachte Nico V. ontkent in 2015 een verzekeringsmaatschappij te hebben afgeperst. Dat zei hij donderdag in de rechtbank op Schiphol. V. (56) staat daar terecht omdat het Openbaar Ministerie hem onder meer verdenkt dreigtelefoontjes te hebben gepleegd om de verzekeraar onder druk te zetten geld uit te keren. Als gevolg van de telefoontjes is een aantal medewerkers enige tijd beveiligd.