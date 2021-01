Een meerderheid van de Tweede Kamer is vóór een avondklok, maar wil die laten ingaan om 21.00 uur in plaats van 20.30 uur, wat het kabinet voorstelde. Een motie die coalitiepartij D66 donderdag tijdens het Kamerdebat gaat indienen, krijgt steun van in ieder geval VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50PLUS.