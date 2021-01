Macron wil hongerige studenten goedkoop te eten geven

President Emmanuel Macron heeft in gesprek met studenten beloofd dat er twee maaltijden per dag voor 1 euro zullen worden aangeboden, omdat veel studenten zich als gevolg van de draconische coronamaatregelen niet meer goed kunnen voeden. Talrijke studenten in Frankrijk zijn hun baantje in bijvoorbeeld cafés en restaurants kwijtgeraakt en door de uitgaansverboden en het ‘thuisstuderen’ raken ze steeds verder geïsoleerd.