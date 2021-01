Eerste huisartsen dit weekend gevaccineerd tegen coronavirus

Huisartsen en een deel van hun medewerkers worden vanaf dit weekend gevaccineerd tegen het coronavirus. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) meldt dat de eerste regio’s beginnen op vrijdagavond of zaterdagochtend. Huisartsen en medewerkers van huisartsenposten die in aanmerking komen, kunnen hun eerste prik halen bij een ziekenhuis in hun regio. In totaal zijn 23 ziekenhuizen aangewezen voor de vaccinatie van zo’n 15.000 mensen uit de beroepsgroep.