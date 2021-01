Een Chinook van Defensie is donderdagmiddag met technische problemen geland op vliegbasis Eindhoven. Volgens een woordvoerder van het vliegveld had de tweemotorige transporthelikopter een lekkage en moest deze daarom landen. Het toestel was eerder opgestegen van Gilze-Rijen voor een oefening bij Oirschot, maar na het ontdekken van het mankement zette de Chinook de landing in op het naburige militaire vliegveld van Eindhoven.