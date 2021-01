In de zaak rond de in augustus opgerolde cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen maken politie en justitie nog jacht op de 51-jarige hoofdverdachte Oguz H. uit Tilburg. De 25 andere verdachten in de zaak zijn aangehouden. Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam.