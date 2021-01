Geen banenverlies bij kostenbesparingen IKEA

Woonwarenhuis IKEA gaat geen banen schrappen in Nederland als onderdeel van zijn plannen om de kosten te verlagen. Wel is het bedrijf van plan in verband met de dalende omzetten en de gedwongen sluiting van de winkels de roosters aan te passen naar wat operationeel nu per winkel nodig is. Het betekent dat zolang bestellen en ophalen niet mogelijk is, mensen tijdelijk minder ingepland kunnen worden.