Gereformeerde gemeente Opperdoes 75 jaar zelfstandig

De gereformeerde gemeente in Opperdoes (Noord-Holland) werd op 29 januari –volgende week vrijdag– 75 jaar geleden een zelfstandige gemeente binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten (GG). De gemeente, die zich eerder had aangesloten bij de Oud Gereformeerde Gemeenten, zocht in 1941 aansluiting bij de GG. Eerst was ze een afdeling van Andijk, in 1946 werd ze weer zelfstandig.