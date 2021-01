‘Haven Rotterdam draait door ondanks invoering avondklok’

De eventuele invoering van de avondklok zal geen gevolgen hebben voor werknemers in het Rotterdamse havengebied. Dit zei de Rotterdamse havenmeester René de Vries donderdag tijdens de presentatie van de nautische havencijfers. „De raffinaderij van Shell kan echt niet stoppen om vervolgens de volgende ochtend weer te beginnen. Het Rotterdamse havengebied is volcontinu in bedrijf. Het zal niet rustiger worden op de A15.”