Moeder slachtoffer dodelijke steekpartij drillrappers bedreigd

De moeder van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam, de drillrapper die op 3 september 2019 in Amsterdam-Zuidoost met een kapmes werd gedood, is nadien bij herhaling bedreigd. Dat zei zij donderdag in haar slachtofferverklaring voor de rechtbank in Amsterdam, waar deze week de vermoedelijke daders terechtstaan. Begin januari werd een jongere broer van het slachtoffer ernstig verwond met een kapmes.