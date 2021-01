Meer capaciteit in teststraten vanwege Britse variant

Nu de Britse variant van het coronavirus in opmars is, hebben de GGD’en besloten om de capaciteit van de teststraten op te voeren. Zij kunnen binnenkort 175.000 tests per dag uitvoeren. Nu zijn dat er 120.000. Dat heeft André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland, gezegd op NPO Radio 1. Hij verwacht een nieuwe toestroom in de teststraten door de Britse coronavariant. „De cijfers geven geen aanleiding om gas terug te nemen.”