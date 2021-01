Staatsschulden eurolanden stevig omhoog door coronasteun

De staatsschulden van landen in de eurozone zijn in het derde kwartaal van vorig jaar opnieuw opgelopen. De reden daarvoor is te vinden in de coronacrisis, die de landen dwingt om veel geld uit te trekken om de economie te ondersteunen. Eind september was de totale staatsschuld van de eurolanden 11,1 biljoen euro, becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is 200 miljard euro meer dan eind juni.