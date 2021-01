Coalitiepartij D66 ziet een avondklok vanaf 20.30 uur niet zitten. Fractieleider Rob Jetten zei donderdag tijdens een Kamerdebat dat hij nog niet overtuigd is van de noodzaak van deze maatregel. Hij vraagt het kabinet of er gedacht is om de avondklok vanaf 22.00 uur te laten ingaan. Een ingangstijdstip van 20.30 uur kan „sowieso” niet op steun van zijn fractie rekenen, voorspelt Jetten.