Eindhovense staakstraat voor betere metaal-cao

Stakende werknemers van DAF Trucks en ASML leverden donderdagochtend op een parkeerplaats in Eindhoven vanuit hun auto’s stakingsformulieren in bij provisorisch ingerichte hokjes. Daarin zaten leden van de vakbonden die de formulieren in ontvangst namen. Volgens de bonden doen zo’n duizend werknemers van beide bedrijven mee aan de 48-uursstaking. Van 09.00 uur tot 15.00 uur geven ze vanuit hun auto hun stakingsformulier af op de speciaal ingerichte parkeerplaats. Een unicum.