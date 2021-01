‘Gelijkheid mannen en vrouwen in top bedrijfsleven nog ver weg’

Er is nog veel werk nodig voordat de positie van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven gelijkwaardig is. Ook in Nederland is afgelopen jaar maar weinig voortgang geboekt, stelt de Europese organisatie European Women on Boards. Die keek naar de 600 grootste beursgenoteerde bedrijven van Europa zoals opgenomen in de Stoxx Europe 600 Index. Gemiddeld nemen vrouwen 28 procent van de plaatsen in de top in. Bij Nederlandse bedrijven is dat 29 procent.