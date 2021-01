China hoopt positieve krachten aan het werk te zien om een goede relatie met de Verenigde Staten te herstellen. De regering in Peking feliciteert Joe Biden met zijn installering als president en hoopt dat in de nieuwe relatie „betere engelen zegevieren over kwade krachten”. Tijdens de regering van president Trump botsten de twee mogendheden over allerlei kwesties zoals de handelsrelaties, de status van Taiwan en die van Hongkong, en over de Oeigoerse moslimminderheid in China.