‘Distributiecentra populair bij vastgoedbeleggers’

Vastgoedbeleggers hebben vorig jaar meer dan ooit geïnvesteerd in logistiek vastgoed zoals distributiecentra. De investeringen in hotels en kantoren bleven daarentegen flink achter, omdat die sectoren door de coronacrisis een stuk minder interessant waren. Dat zegt vastgoedadviseur CBRE. Daardoor daalde ook het totale bedrag dat afgelopen jaar door vastgoedbeleggers in Nederland is geïnvesteerd aanzienlijk ten opzichte van 2019.