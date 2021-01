Aanplant nieuw Nederlands bos gaat geld kosten

Er moet een subsidie komen voor eigenaars van landbouwgrond die overgaan tot bosaanleg. Zij hebben vanwege de geleverde maatschappelijke dienst op het gebied van biodiversiteit en klimaat recht op een meerjarige vergoeding, die minimaal gelijk is aan de gederfde inkomsten uit pacht of landbouw. Als zo’n subsidie er niet komt, gaat het niet lukken om in Nederland binnen tien jaar 37.000 hectare nieuw bos aan te planten.