Duitsland wil grenssluitingen voorkomen

Duitsland wil dat de Europese landen heel nauw samenwerken om coronabesmettingen terug te dringen en nieuwe varianten van het virus te bestrijden. Berlijn hoopt dat grenssluitingen achterwege kunnen blijven dankzij intensieve samenwerking. Dat is de boodschap van regeringscoördinator of ‘Kanzleramtchef’ Helge Braun, op de dag dat Europese leiders online een topconferentie houden over de bestrijding van het coronavirus.