PostNL wint op beurs na recordbezorging door coronacrisis

Het aandeel PostNL was donderdag in trek bij beleggers op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketvervoerder bezorgde in coronajaar 2020 een recordaantal pakketten. De Europese beurzen gingen verder omhoog in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. De hoop dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden snel met zijn omvangrijke steunpakket van 1,9 biljoen dollar zal komen, bleef de stemming op de markten ondersteunen.