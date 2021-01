Harde wind hindert treinenloop en wegverkeer

De harde wind heeft in de vroege donderdagochtend hinder op het spoor veroorzaakt. Tussen Rotterdam en Roosendaal werd een deel van de treinenloop geschrapt, maar kort voor 08.00 uur kon alles daar weer rijden. Ook de HSL tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt weer. Volgens een woordvoerder van NS is er momenteel alleen geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Weert, omdat er een boom op het spoor is gewaaid. Hij adviseert mensen de reisplanner te checken als ze met de trein willen.