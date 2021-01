‘PostNL en rentebesluit ECB in focus op Damrak’

De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag waarschijnlijk met winst beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken onder meer uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag bekend worden gemaakt. Op het Damrak kwam post- en pakketbezorger PostNL met een handelsbericht.