Nikkei klimt na rentebesluit Japanse centrale bank

De aandelenbeurs in Japan is donderdag hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op het stimuleringspakket van de nieuwe president Joe Biden. De handel stond verder in het teken van het rentebesluit van de Bank of Japan. De centrale bank hield zoals verwacht het rentetarief en het zeer omvangrijke steunprogramma ongewijzigd. De Bank of Japan schroefde wel zijn verwachting voor de economische groei in het volgende fiscale jaar op van 3,6 procent naar 3,9 procent.