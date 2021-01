Nationaal Archief zet Tachtigjarige Oorlog in nieuw licht

Cultuur- en onderwijsminister Ingrid van Engelshoven opent donderdagochtend digitaal een nieuwe opstelling in het Nationaal Archief in Den Haag. Het is Opstand & Vrijheid, over opstanden in de geschiedenis van Nederland en de voormalige koloniën. Op met name de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt een nieuw licht geworpen.