EU en VN verwelkomen terugkeer VS in klimaatverdrag Parijs

Vanuit de Europese Unie en de Verenigde Naties is opgetogen gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de VS weer deel te laten uitmaken van het klimaatverdrag van Parijs. Biden ondertekende woensdag een decreet waarmee de VS zich weer conformeren aan de doelen van het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken.