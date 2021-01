De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft een brief voor zijn opvolger Joe Biden achtergelaten in het Witte Huis, en volgens de nieuwe president was die zeer genereus. Maar omdat het een persoonlijke brief is, wil Biden er verder niets over loslaten. „Omdat het privé is, praat ik er pas over als ik er met hem over heb gesproken”, citeerde nieuwszender CNN de president, kort na diens intrek in het Witte Huis.