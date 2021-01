Records op Wall Street na inauguratie Biden, Netflix straalt

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met nieuwe records de handel uitgegaan. Beleggers putten hoop uit het stimuleringspakket van de net ingezworen Amerikaanse president Joe Biden. Overheidsuitgaven om de crisis door te komen zullen naar verwachting ook de bedrijfswinsten aanjagen, zo werd gedacht. Netflix was de grote winnaar na beter dan verwachte resultaten. Het streamingplatform verraste onder andere met de grote aanwas van nieuwe abonnees.