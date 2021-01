Accountants vragen om uitstel voor definitieve NOW-aanvraag

De deadline voor de definitieve NOW-aanvraag van ondernemers moet worden opgeschoven. Dat vindt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De accountants zijn bezorgd over de vertraging die inmiddels ontstaat bij de uitvoering van NOW-controles. Dat komt vooral doordat er onduidelijkheid is over de normen waaraan moet worden voldaan, zoals het definiëren van de omzet. Ook is het controle-protocol voor NOW 2.0 en 3.0 nog niet beschikbaar.