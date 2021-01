België wil tijdelijk verbod niet-noodzakelijke reizen binnen EU

De Belgische premier Alexander De Croo zal donderdag bij zijn Europese collega’s pleiten voor een tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen binnen de EU. Die maatregel moet de verspreiding van nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus indammen, schrijft De Morgen op basis van bronnen in de federale regering. De EU-leiders overleggen donderdag per videoverbinding over de coronapandemie.