Griekenland verdubbelt territoriale wateren aan westkust

Het Griekse parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met een verdubbeling van de territoriale wateren ten westen van het land, in de Ionische Zee. De optie om ook de territoriale wateren in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije uit te breiden staat open. Dat zou voor de Turkse regering in Ankara onverteerbaar zijn, en zelfs een reden voor oorlog.