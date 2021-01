QAnon-aanhangers teleurgesteld na inauguratie Biden

Veel volgelingen van de QAnon-beweging lijken woensdag bedrogen uit zijn gekomen. Die dag had de „Great Awakening” moeten worden waarop Democratische leiders zouden worden gearresteerd wegens het runnen van een pedofielennetwerk, maar er gebeurde niets. Joe Biden werd gewoon als president beëdigd en Donald Trump kreeg geen tweede termijn, aldus The New York Times.