Voorzitter EU-parlement: samenwerken met Biden voor democratie

De wereld heeft een sterke band tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie nodig. De nieuwe Amerikaanse regering onder president Joe Biden markeert een nieuw begin in de transatlantische relatie”, waarin we zullen samenwerken voor democratie en het algemeen welzijn”, zegt de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli in een boodschap met felicitaties aan Biden en zijn vicepresident Kamala Harris.