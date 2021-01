OM eist 14 jaar cel tegen twee mannen wegens dodelijke drugsroof

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Lelystad veertien jaar cel geëist tegen de 21-jarige Younes el M. uit Aalsmeer en de 26-jarige Youssef Ben H. uit Amsterdam wegens een dodelijke ripdeal in een woning aan het Stadhuisplein in Almere, op 21 december 2019. De 35-jarige Ray Tensaini uit Utrecht werd daarbij doodgeschoten. Ben H. is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst.