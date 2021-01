Volkswagen-baas waagt zich op Twitter en wil marktaandeel Musk

Herbert Diess, de grote man van automaker Volkswagen, heeft zich ook op Twitter gemeld. De autobons zegt in zijn eerste tweet dat hij via het platform invloed wil uitoefenen, met name op het gebied van de politiek. Daarnaast gaat het volgens hem „uiteraard” om het afsnoepen van „marktaandeel” van Tesla-baas en fervent twitteraar Elon Musk.