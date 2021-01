‘Undercoveragenten Museumplein hebben niet geprovoceerd’

Burgemeester Femke Halsema heeft korte metten gemaakt met „buitengewoon kwalijke complottheorieën” over de inzet van undercoveragenten (ook wel ‘stillen’ of ’romeo’s’ genoemd) tijdens de uit de hand gelopen demonstratie van zondag op het Museumplein in Amsterdam. Tijdens een raadsvergadering werd verwezen naar berichten op sociale media dat deze romeo’s zelf zouden zijn begonnen met gewelddadigheden om demonstranten te provoceren. De burgemeester noemde deze suggestie „verfoeilijk”.