Winkeleigenaar krijgt zes weken cel voor geweld tegen politie

Een 59-jarige eigenaar van een delicatessenzaak in Eindhoven is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, voor het mishandelen van agenten tijdens een controle op mondkapjes. De officier van justitie had een celstraf van drie maanden tegen hem geëist voor het beletten van een aanhouding, een mishandeling en een poging tot zware mishandeling.