Coalitie Brabant heeft meerderheid terug door overstap

’S HERTOGENBOSCH (ANP). De coalitie van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant heeft zijn meerderheid in Provinciale Staten terug. Door de overstap van Chris Spooren van 50PLUS naar de fractie van het CDA is de verhouding 28 leden voor de coalitie, 26 voor de oppositie. Een woordvoerder van Provinciale Staten heeft de overstap bevestigd.